Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь осудил Японию за раздувание темы военного бюджета Китая, заявив, что это не что иное, как иллюстрация пословицы "Вор кричит: держи вора!", призванная оправдать собственные скрытые амбиции военной экспансии.

Цзян Бинь сделал соответствующее заявление в ответ на ложные интерпретации японскими политиками расходов Китая на оборону.

"Оборонные расходы КНР составляют менее 1,5 проц. ее ВВП. Они значительно ниже, чем у таких крупных военных держав, как США, а также ниже среднемирового показателя и целевого показателя НАТО, превышающего 2 проц. ВВП", -- отметил Цзян Бинь.

По его словам, оборонный бюджет Китая сохраняет разумный, умеренный и сдержанный рост. Такое увеличение направлено исключительно на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, а также на поддержание мира и стабильности во всем мире.

"Мы призываем японскую сторону чаще смотреть на себя в зеркало, прекратить свои вводящие в заблуждение кампании по дискредитации и никогда не повторять обреченную на провал ошибку милитаризма", -- заявил официальный представитель Минобороны КНР.

Также официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь подчеркнул твердую решимость Китая защищать свои права в Южно-Китайском море /ЮКМ/, подвергнув критике "самостоятельно устроенный фарс" со стороны Филиппин.

Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Наньхай Чжудао /островами Южно-Китайского моря/, включая остров Хуанъяньдао, и близлежащими морскими акваториями, а также имеет суверенные права и юрисдикцию над соответствующими водами, заявил Цзян Бинь, комментируя недавние заявления Береговой охраны Филиппин.

Правоохранительная деятельность, проведенная китайской стороной в акваториях, находящихся под ее юрисдикцией, является полностью обоснованной, отметил Цзян Бинь, добавив, что Китай принял законные и правомерные ответные меры, которые были профессиональными и сдержанными, в ответ на недавние провокации со стороны Береговой охраны Филиппин.

"Привлечение журналистов на борт во время т. н. патрульных миссий для съемки видео и раскручивания "нарратива жертвы" стало уже неудивительным сценарием филиппинской стороны," -- отметил Цзян Бинь.

Отредактированные видеоматериалы и сфабрикованная ложь никогда не изменят суверенитета Китая над Наньхай Чжудао, равно как и не поколеблют твердую решимость Китая защищать свои права в соответствии с законом, добавил он.