Сколько иностранцев воюет на стороне Украины?

Дата публикации: 21.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сколько иностранцев воюет на стороне Украины?
ФОТО: пресс-фото

Deutche Welle: в числе легионеров даже граждане Колумбии.

Число иностранных легионеров в ВСУ достигло 20 тысяч, заявили источники DW. Уже на третий день полномасштабной войны Владимир Зеленский призвал иностранцев приезжать воевать за Украину. Через неделю заявки на вступление в Интернациональный легион территориальной обороны поступили более чем в 50 украинских посольств. В Киеве утверждали, что "готовых воевать" уже более 20 тысяч человек.

Но реально приблизиться к этому показателю удалось только сейчас, сказали в беседе с DW источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии. Сегодня доля иностранцев в армии Украины (около 1 млн солдат) равна примерно 2%. Но все может быстро измениться, так как привлечение иностранцев к боевым задачам - один из ключевых элементов стратегии, которую разрабатывает Минобороны.

Несмотря на разработку властями официальных каналов рекрутинга иностранных бойцов, лучше всего сработало "сарафанное радио": идеалисты звали на борьбу с кремлевским империализмом таких же идеалистов, а легионеры с опытом приглашали своих товарищей по прошлой службе, рассказывают собеседники DW из разных иностранных подразделений. Уже на второй год войны большинство таких прагматиков ехали в Украину из Колумбии. Правда, их военный опыт был не слишком релевантным, вспоминает Константин Милевский, начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках.

"Они привыкли воевать против партизан и картелей в джунглях, а здесь врагом была большая армия с ракетами и дронами", - рассказывает офицер.

Чтобы легионеры стали по-настоящему важным элементом обороны Украины, Милевский рекомендует военному руководству "изменить оптику".

"Мы будем делать максимум, чтобы они воспринимали Украину не только как источник заработка, но и почувствовали цели этой войны. Почувствовали, что Украина - прекрасное место, где можно не просто получить новый полезный опыт, но и применить его. Место, где можно остаться и стать частью общества", - сказал он в беседе с DW.

#война РФ и Украины #Украина #война #Колумбия #стратегия #ВСУ
