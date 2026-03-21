США отложили саммит с Китаем на неопределённый срок из-за войны с Ираном — встреча не состоится, пока конфликт не завершится, сообщает Politico.

По данным источников издания, в администрации решили не вести параллельно крупные переговоры с Пекином на фоне военных действий, чтобы не идти на возможные уступки в условиях кризиса.

Контакты по подготовке встречи уже велись, однако сейчас они полностью поставлены на паузу без новых сроков.

Обсуждение ключевых тем — торговли, технологий и стратегического соперничества — фактически заморожено.

В администрации допускают, что если конфликт затянется, это надолго отодвинет диалог с Китаем и повлияет на общий формат отношений между странами.

Ранее Трамп уже говорил, что визит в Китай, намеченный на апрель, отложен примерно на месяц.

Как считается, к моменту визита Трамп планировал предъявить Си в виде козыря покоренный Иран. Но, судя по всему, в Белом доме уже понимают, что к концу марта «иранский вопрос» решен не будет.

И перенос визита Трампа в Китай на данный момент самое очевидное доказательство того, что «спецоперация в Иране пошла не по плану».