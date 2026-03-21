Израиль «вышел из-под контроля» в конфликте с Ираном, и теперь де-факто ведет кампанию самостоятельно, президент США Дональд Трамп должен урегулировать это. Такое мнение высказал ранее ушедший в отставку директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джо Кент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Кент ушел в отставку, перед этим раскритиковав операцию США и Израиля против Ирана. «Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — написал он в X, прикрепив заявление об уходе.

Скорректировать поведение израильской стороны — это «первое, что должен сделать» Трамп, считает Кент. «Ему нужно очень решительно, вероятно, с новой командой дипломатов, обратиться к израильтянам и сказать: Вы закончили. Мы будем вас защищать. Мы позаботимся о том, чтобы вы знали, что по вам не будут бить баллистические ракеты. Однако вы больше не можете переходить в наступление, потому что это наша война», — считает бывший чиновник.

Также Трамп должен предупредить Израиль, что если тот решит продолжать наступательные действия, то США «выйдут из игры», продолжил Кент.

«Мы должны им это сказать. <…> Если мы этого не сделаем, если мы не урегулируем наши отношения с израильтянами, даже если мы договоримся о временном прекращении огня, мы очень скоро снова окажемся в той же ситуации. Поэтому первое, что должен сделать президент Трамп, — это решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну. Нужно решительно бороться с этим», — добавил он.

По мнению экс-главы NCTC, именно Израиль втянул США в конфликт на Ближнем Востоке и оказывает значительное влияние на американскую политику в этом регионе.

«Итак, непосредственная угроза, о которой говорит госсекретарь Марко Рубио, исходит не от Ирана, а от Израиля?», — спросил Карлсон.

«Именно так», — ответил ему Кент. «И я думаю, это говорит о более широкой проблеме: кто отвечает за нашу политику на Ближнем Востоке?», — высказался он.

Кент рассказал, что перед уходом в отставку лично поговорил с Трампом. «Все прошло отлично. Хотя, конечно, это был не самый лучший разговор. Я объяснил ему, почему ухожу. Он меня выслушал», — сказал он, подчеркнув, что они с президентом «расстались на хороших условиях».

По словам Кента, перед началом войны с Ираном «значительной части ключевых лиц, принимающих решения, не было позволено прийти и высказать свое мнение» Трампу.

«Они обсуждали это <...> за закрытыми дверями, и у тех, кто не согласен, не было возможности высказаться», — сказал экс-чиновник.

Экс-глава NCTC согласился с мнением, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи привело к сплочению нации вокруг властей. По его словам, Хаменеи сдерживал иранскую ядерную программу и создание страной ядерного оружия.

На вопрос, близок ли Тегеран к его получению, Кент ответил, что нет. По его словам, стратегия Ирана заключается в том, чтобы «не отказываться полностью от ядерной программы».

Джо Кент — 11-кратный ветеран боевых действий, прослуживший 20 лет в элитном подразделении «Зеленые береты» (Green Berets). После ухода из армии в 2018 году он работал офицером парамилитарных операций в Специальном центре деятельности ЦРУ (CIA's Special Activities Center). В 2020 году он был советником по иностранным делам предвыборного штаба Трампа. ФБР ведет против него расследование на предмет возможного разглашения секретной информации, писали Semafor и Associated Press.