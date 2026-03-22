До крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса осталось 47 часов. Об этом заявил в соцсети Х американский аналитик Омар Баддар.

«Осталось 47 часов до крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса. Никогда еще у такого глупого человека не было столько власти и такой гордыни. Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — пишет Баддар.

Омар Баддар активно выступает в СМИ по вопросам американской внешней политики, израильско‑палестинского конфликта и медийных предубеждений. Он участвовал в панелях и публичных обсуждениях на этих темах и публиковал материалы в известных онлайн‑изданиях. Аналитические материалы и комментарии Баддара появляются в таких изданиях и платформах, как Salon, Newsweek, HuffPost и The Daily Beast.

В последние годы Баддар работает в сфере коммуникаций и общественной политики и в настоящий момент занимает должность директора по коммуникациям в организации Public Citizen — прогрессивном общественном лобби‑центре в США.