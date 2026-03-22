Иранские ракеты способны долетать до Лондона. Эту возможность признала британская газета The Telegraph.

«Что еще важнее, если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости. (...) Наше воздушное пространство практически полностью беззащитно», — сказано в материале.

В субботу иранские СМИ сообщили о запуске двух баллистических ракет по базе Диего-Гарсия. Расстояние от архипелага Чагос, где расположен объект, до Тегерана превышает пять тысяч километров. The Telegraph предупреждает, что если пусковые установки развернули бы на 180 градусов, то ракеты долетели бы до столицы Великобритании.