MWM: Иран для удара по истребителю мог использовать ЗРК Majid.

По американскому истребителю пятого поколения в центральной части Ирана могла ударить ракета мобильного зенитного ракетного комплекса Majid (также упоминается как AD-08), устанавливаемого, в частности, на внедорожник Iveco Daily. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Этот удар имеет серьезные последствия для текущей воздушной кампании и потенциально сократит усилия США и Израиля по использованию самолетов-невидимок для нанесения ударов вглубь Ирана», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Majid, впервые представленная 18 апреля 2021 года на параде в Тегеране, способна благодаря ракете с инфракрасной головкой самонаведения поражать цели на высоте до шести километров.

«Снижение радиолокационной заметности F-35 значительно больше, чем снижение тепловой заметности, что привело к тому, что системы с инфракрасным наведением были определены еще на ранних этапах программы [истребителя пятого поколения] как потенциальная уязвимость», — уверяет издание.