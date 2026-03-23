Японское правительство заверило граждан, что перебоев с туалетной бумагой не ожидается, так как производство полностью локализовано и не зависит от Ближнего Востока.

Власти Японии призвали население отказаться от панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности ситуацией вокруг Ирана. В официальном заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X отмечается, что практически вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырье – макулатура и целлюлоза – также поступает из внутренних источников.

В министерстве подчеркнули: «Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет».

Власти также заверили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска продукции при необходимости, и отметили наличие запасов для наращивания производства. В ведомстве обратились к гражданам с призывом сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации. Появление заявления связано с опасениями перебоев в поставках товаров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.