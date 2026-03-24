Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают вступление в войну с Ираном.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Крупнейшие арабские соседи Ирана в Персидском заливе рассматривают возможность присоединения к войне США и Израиля против Ирана, и могут быть вынуждены сделать это, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Как утверждается, Саудовская Аравия и ОАЭ «теряют терпение» из-за атак Ирана, которые уже затронули порты, энергетические объекты и аэропорты. По данным агентства, другие государства Персидского залива также движутся к конфликту с Тегераном.

Ранее газета The New York Times сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению войны против Ирана. По словам собеседников издания, бен Салман рассматривает американо-иранский конфликт как «историческую возможность» для передела Ближнего Востока.