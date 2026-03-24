У Главного управления разведки Украины есть неопровержимые доказательства того, что Россия передала Ирану разведывательную информацию, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Глава украинской военной разведки Олег Иващенко сообщил Зеленскому, что Россия продолжает делиться с Ираном своими разведданными.

"У нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают передавать разведывательную информацию иранскому режиму", — заявил Зеленский на платформе "Telegram".

"Россия использует свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных от партнёров на Ближнем Востоке", — отметил президент.

Как на прошлой неделе заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, Россия отрицает передачу разведданных Ирану.

Позднее появились сообщения, что Россия предложила прекратить эту практику в обмен на прекращение обмена разведданными между Украиной и США.

Соединённые Штаты отклонили это предложение.

Глава военной разведки также сообщил Зеленскому, что планируется размещение российских станций управления беспилотниками в Беларуси.

"У нас есть точная информация, что Россия планирует продолжить размещение наземных станций управления беспилотниками дальнего радиуса действия как на временно оккупированных территориях Украины, так и четырёх станций на территории Беларуси. Мы будем соответствующим образом реагировать", — подчеркнул президент Украины.