У Главного управления разведки Украины есть неопровержимые доказательства того, что Россия передала Ирану разведывательную информацию, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.
Глава украинской военной разведки Олег Иващенко сообщил Зеленскому, что Россия продолжает делиться с Ираном своими разведданными.
"У нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают передавать разведывательную информацию иранскому режиму", — заявил Зеленский на платформе "Telegram".
"Россия использует свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных от партнёров на Ближнем Востоке", — отметил президент.
Как на прошлой неделе заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, Россия отрицает передачу разведданных Ирану.
Позднее появились сообщения, что Россия предложила прекратить эту практику в обмен на прекращение обмена разведданными между Украиной и США.
Соединённые Штаты отклонили это предложение.
Глава военной разведки также сообщил Зеленскому, что планируется размещение российских станций управления беспилотниками в Беларуси.
"У нас есть точная информация, что Россия планирует продолжить размещение наземных станций управления беспилотниками дальнего радиуса действия как на временно оккупированных территориях Украины, так и четырёх станций на территории Беларуси. Мы будем соответствующим образом реагировать", — подчеркнул президент Украины.
