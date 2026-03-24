Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Есть доказательства, что Россия передаёт Ирану разведданные - Зеленский 3 849

В мире
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Есть доказательства, что Россия передаёт Ирану разведданные - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

У Главного управления разведки Украины есть неопровержимые доказательства того, что Россия передала Ирану разведывательную информацию, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Глава украинской военной разведки Олег Иващенко сообщил Зеленскому, что Россия продолжает делиться с Ираном своими разведданными.

"У нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают передавать разведывательную информацию иранскому режиму", — заявил Зеленский на платформе "Telegram".

"Россия использует свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных от партнёров на Ближнем Востоке", — отметил президент.

Как на прошлой неделе заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, Россия отрицает передачу разведданных Ирану.

Позднее появились сообщения, что Россия предложила прекратить эту практику в обмен на прекращение обмена разведданными между Украиной и США.

Соединённые Штаты отклонили это предложение.

Глава военной разведки также сообщил Зеленскому, что планируется размещение российских станций управления беспилотниками в Беларуси.

"У нас есть точная информация, что Россия планирует продолжить размещение наземных станций управления беспилотниками дальнего радиуса действия как на временно оккупированных территориях Украины, так и четырёх станций на территории Беларуси. Мы будем соответствующим образом реагировать", — подчеркнул президент Украины.

Читайте нас также:
#Иран #США #Украина #разведка #беспилотники #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео