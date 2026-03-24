Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от статуса ядерной державы и продолжит развивать ядерное оружие, сообщают северокорейские СМИ, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На выходных Ким был переизбран на пост председателя Государственного совета. Согласно конституции КНДР, этот орган является высшим органом государственной политики.

"Мы будем продолжать твёрдо укреплять наш статус ядерной державы как необратимый курс, одновременно усиливая борьбу с враждебными силами", — заявил Ким на заседании Верховного народного собрания, выполняющего функции формального парламента.

В своей продолжительной речи Ким затронул ряд вопросов — от ядерного оружия и оборонной политики до экономических целей и отношений с США и Южной Кореей. Он подчеркнул, что КНДР продолжит развивать ядерное оружие для укрепления своего статуса, добавив, что это "полностью оправдано".

Ким заявил, что Северная Корея обеспечит "полную боевую готовность" своих ядерных сил для отражения "стратегических угроз".

Лидер КНДР также резко раскритиковал соседнюю Южную Корею, назвав её самым враждебным государством. Пхеньян заставит её "жестоко заплатить за любые действия, затрагивающие нашу Республику", — заявил Ким.