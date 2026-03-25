Практика, когда клиенты по-тихому встают из-за стола и уходят, не заплатив, в израильских ресторанах и кафе существовала еще до войны и причиняла ущерб владельцам бизнеса. Теперь такие инциденты происходят под прикрытием сирен, которые служат отвлекающим маневром для тех, кто хочет есть и пить бесплатно.

"Мне особенно запомнился большой стол на четверых в начале войны, – рассказал владелец бара A La Rampa в Тель-Авиве Омри Барэль. – Когда звучит сирена, нужно перейти дорогу, чтобы попасть в убежище, а когда возвращаются оттуда, большинство снова садится и продолжает трапезу. И точка. Но тот стол не вернулся, и ущерб составил сотни шекелей".

Бизнесмен признался, что мог понять такое поведение в начале войны – люди пугаются, хотят сесть в машину и уехать, "но и это не дело. Были и те, кто не вернулся, но позвонил, чтобы закрыть счет".

По его словам, такое происходит не слишком часто, поэтому он не вводит механизм предоплаты. Кроме того, предоплата "не подходит нашей расслабленной атмосфере".

"Если кто-то использует ситуацию, карма с ним разберется. Тот, кто выбирает грабеж, в конце концов за это ответит", – уверен владелец бара.

В то же время некоторые рестораны уже перешли на формат take away со столиками: тот, кто решает есть в заведении, может сесть за стол только после оплаты.

"Я не могу позволить себе потерять сейчас выручку даже в несколько десятков шекелей, – сказал владелец кафе в комментарии Walla. – Мы и так едва держимся на плаву".

Председатель Ассоциации ресторанов и баров Израиля Якир Лисицки объяснил: "Участившиеся случаи, когда клиенты покидают рестораны во время ракетной тревоги, не оплатив счет, – явление, которое напрямую бьет по доходам владельцев бизнеса и работников отрасли. Нужно понимать, что открытие смены для приема гостей в сложный период в сфере безопасности связано со значительным экономическим риском, вызовом работников, подготовкой сырья и работой бизнеса в условиях ограничений и неопределенности. Во время сирены работа немедленно останавливается, блюда остывают или выбрасываются – из-за этого возникают немедленные убытки".

В связи с этим в отрасли рекомендуют рассмотреть возможность взимания депозита или получения данных банковской карты уже на этапе бронирования столика как средство сокращения ущерба.

"Ресторанный бизнес находится в состоянии экономической чрезвычайной ситуации: данные показывают, что с начала войны около 47% ресторанов не работают, а у тех, что продолжают работать, произошло резкое падение доходов на 50% и даже больше", – добавил генеральный директор организации "Рестораторы сильны вместе" Томер Мор.