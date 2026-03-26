В последнее время в медиа и социальных сетях всё чаще появляются сообщения о якобы скором военном вторжении России в страны Балтии. Иногда даже называются конкретные даты, например 23 апреля.

Такие настроения усиливаются на фоне предупреждений спецслужб Латвии, Литвы и Эстонии, а также недавних инцидентов с дронами.

Директор NATO Strategic Communications Centre of Excellence Jānis Sārts объясняет, что подобные заявления — это информационные нарративы, не подкреплённые фактами.

По его словам, идея о скором нападении начала распространяться несколько недель назад, в том числе через попытки «оживить» тему о якобы независимом движении в Нарве. Затем этот нарратив подхватили различные аккаунты, включая связанные с Украиной, распространяя тезис «Балтия — следующая».

Сартс считает, что у этого есть разные цели:

со стороны Украины — усилить поддержку в Европе; со стороны России — отвлечь внимание от проблем на фронте, где украинские инновации, особенно в использовании дронов, увеличили потери российской армии.

Он подчёркивает, что такие утверждения не имеют фактической базы и строятся на общих, слабых аргументах. Текущая ситуация на фронте, где Россия несёт значительные потери, не позволяет ей открыть ещё один фронт.

При этом Сартс допускает, что гибридные угрозы могут усиливаться, но это не означает прямого военного вторжения.

Он также отметил, что глобальная ситуация становится более нестабильной и быстро меняется, поэтому Россия может рассматривать различные сценарии примерно на горизонте до одного года.

В заключение эксперт подчеркнул: это время следует использовать не для паники, а для ускоренного укрепления собственной обороноспособности.