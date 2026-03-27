На новых стодолларовых банкнотах, которые выпустят к 250-летию независимости Соединенных Штатов, появится подпись президента страны Дональда Трампа, сообщил Минфин США. Подпись главы Белого дома, пишет сегодня Deutsche Welle, заменит на купюрах подпись казначея впервые за прошедшие 165 лет.

"Нет более наглядного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем разместить его имя на долларовых банкнотах", - заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Ранее Федеральная комиссия по изящным искусствам США единогласно одобрила выпуск к 250-летию страны 24‑каратной золотой монеты с изображением действующего президента (на фото), стоящего за столом со сжатыми кулаками, и надписью "Свобода" (Liberty). В октябре 2025 года администрация Трампа уволила всех членов Комиссии изящных искусств и назначила на их место людей, лояльных главе Белого дома.

В декабре 2025 года Госдеп присвоил имя Трампа Институту мира США. Новое название получил и Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, став "Мемориальным центром исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди". Также президент США объявил о планах построить для ВМС США два военных корабля нового класса "Трамп".