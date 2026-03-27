Эстония объяснила отказ сбивать украинские дроны в своем небе 1 1417

В мире
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония объяснила отказ сбивать украинские дроны в своем небе
ФОТО: Global Look Press

Министр Певкур: Эстония не сбивала дроны, чтобы избежать эскалации с Россией.

Эстония не стала сбивать украинские беспилотники в своем небе, чтобы избежать эскалации с Россией. Об этом в интервью Postimees заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.

По его словам, его ведомство вовремя обнаружило дроны, но риски перехвата были велики. «Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — сказал политик.

Также Певкур заявил, что ведется расследование инцидента с упавшими в Прибалтике дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если оно выявит воздействие российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на беспилотники, то Таллин возложит ответственность на Москву.

