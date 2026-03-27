Производители говорят, что нынешний кризис тяжелее, чем во время пандемии коронавируса и по экономическим последствиям далеко превосходит войну в Украине. Главная причина - сочетание подорожавших морских перевозок и глобального дефицита удобрений. В частности, пострадали заводы и производственная инфраструктура в ОАЭ, на которые приходится около 30% мирового объема потребляемых удобрений.

Как стало известно Ynet, цены на удобрения в Израиле уже подскочили на 180%. Поскольку удобрения составляют около 10% себестоимости сельскохозяйственного производства, это становится прямым ударом по кошельку потребителя.

Одновременно резко выросли цены на пластик - побочный продукт нефтепереработки. Израильские производители упаковки уже уведомили пищевые компании о повышении цен до 35%. Речь идет не только о потребительской упаковке, но и о расходах на сельскохозяйственные нужды - от пленки для теплиц до систем орошения.

Дани Сисо, председатель компании "Шефа дешен цафон" из Бейт-Шеана, которая производит и продает удобрения, рассказал: "Существует огромная сложность с импортом и морскими перевозками, которые подорожали. По запасам мы обеспечены на ближайший месяц, но, если нам не удастся завезти дополнительные партии, дефицит может возникнуть уже к маю".

Генеральный директор "Дешен цафон" Голан Аргаман добавил, что речь идет о кризисе, более тяжелом, чем пандемия коронавируса или война в Украине. "Инфраструктура в районе Персидского залива разрушена, и на ее восстановление потребуется время. Со времен Второй мировой войны это первый случай, когда заводы страдают в таком масштабе. Это драматическое событие происходит как раз в тот момент, когда в Израиле начинается пик сезона посева и внесения удобрений - с апреля по октябрь", - пояснил он.

По словам Аргамана, мировые цены на удобрения выросли на 300%, тогда как в Израиле рост пока умереннее: "К счастью, Израиль сумел организовать поставки из Восточной Европы, Египта и Балканских стран. Кроме того, часть удобрений производится в стране из местного сырья - например, калий на предприятиях Мертвого моря и калийная селитра в Хайфе. Но по остальным компонентам мы полностью зависим от импорта".