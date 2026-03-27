Но больше всего компаний в Польше среди иностранцев открывают выходцы с Украины.

В 2025 году иностранцы открыли в Польше 10,5 тыс. компаний - это третий лучший результат в истории и почти на 5% больше, чем годом ранее. Польша остаётся привлекательной для предпринимателей из разных стран, - сообщило сегодня Международное Польское радио.

Лидерами остаются граждане Украины - ими было создано 3,2 тыс. фирм, столько же, сколько и в 2024 году. На втором месте находятся граждане Беларуси - 1370 компаний.

Главной новостью стал резкий рост активности граждан Китая 🇨🇳 - ими было открыто 610 фирм, что позволило подняться с пятого места на третье.

Далее в рейтинге идут граждане Германии (514), Турции (486), Индии (299), Великобритании (256), Чехии (199), Грузии (191) и Италии (167).

Какие сферы выбираются чаще всего? На первом месте - гастрономия и рестораны (694 компании). 🍽️

Далее идут транспорт (484) и строительные работы (480). Также популярны программирование, бизнес-консалтинг, временная занятость и оптовая торговля.