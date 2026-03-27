Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самая густонаселенная часть света приготовилась к наихудшему будущему 1 617

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самая густонаселенная часть света приготовилась к наихудшему будущему
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: власти стран Азии готовятся к наихудшим сценариям в энергетике.

Власти азиатских государств приготовились к наихудшему сценарию развития событий в энергетической сфере, который предполагает длительные и серьезные перебои в поставках углеводородов. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, Южная Корея уже перешла в кризисный режим, создав оперативную экономическую рабочую группу для срочной подготовки к неблагоприятному развитию событий. Филиппины объявили чрезвычайное положение, объяснив это неминуемой опасностью критического дефицита энергоснабжения. Япония пересматривает всю цепочку поставок нефтепродуктов, поскольку возрастает вероятность возникновения дефицита и его последствий для экономики. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил, что война США с Ираном грозит стране беспрецедентными проблемами.

Агентство подчеркнуло, что дефицит топлива уже остро ощущается по всей Азии. Местные власти сокращают рабочие недели, уличное освещение отключается, а автозаправочные станции вынуждены закрываться. Например, в Пакистане болельщикам крикета рекомендовали оставаться дома и смотреть матчи по телевизору, чтобы экономить топливо. В некоторых районах Бангладеш автомобилисты часами ждут заправки. Очереди из машин растягиваются на километры. Более того, встало производство на большинстве заводов по производству удобрений.

Читайте нас также:
#кризис #энергетика #Азия #геополитика #дефицит #топливо #автомобили #нефтепродукты #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео