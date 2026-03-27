Власти азиатских государств приготовились к наихудшему сценарию развития событий в энергетической сфере, который предполагает длительные и серьезные перебои в поставках углеводородов. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, Южная Корея уже перешла в кризисный режим, создав оперативную экономическую рабочую группу для срочной подготовки к неблагоприятному развитию событий. Филиппины объявили чрезвычайное положение, объяснив это неминуемой опасностью критического дефицита энергоснабжения. Япония пересматривает всю цепочку поставок нефтепродуктов, поскольку возрастает вероятность возникновения дефицита и его последствий для экономики. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил, что война США с Ираном грозит стране беспрецедентными проблемами.

Агентство подчеркнуло, что дефицит топлива уже остро ощущается по всей Азии. Местные власти сокращают рабочие недели, уличное освещение отключается, а автозаправочные станции вынуждены закрываться. Например, в Пакистане болельщикам крикета рекомендовали оставаться дома и смотреть матчи по телевизору, чтобы экономить топливо. В некоторых районах Бангладеш автомобилисты часами ждут заправки. Очереди из машин растягиваются на километры. Более того, встало производство на большинстве заводов по производству удобрений.