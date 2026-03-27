ОАЭИ: США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата.

США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. Об этом сообщает Организация по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ), сообщает IRNA.

«Завод по производству желтого кека [концентрат урановой руды]в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов.

Ранее Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли удары по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе в Иране. Отмечается, что атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет.