Трампу наскучила война против Ирана 0 570

В мире
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трампу наскучила война против Ирана
ФОТО: Global Look Press

MS NOW: Трампу наскучила операция против Ирана, он хочет двигаться дальше.

Президенту США Дональду Трампу наскучила война против Ирана, об этом сообщает MS NOW. Со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Не то чтобы он сожалеет об этом или о чем-то — ему просто скучно и он хочет двигаться дальше», — отметил собеседник издания.

По его словам, заявления Дональда Трампа о том, что война с Ираном «уже выиграна», «в основном гипербола». Чиновник пояснил, что президент «просто хочет объявить о победе» и заняться другими вопросами.

Другой представитель администрации подтвердил, что глава Белого дома начал отстраняться от войны, перенаправив свое внимание на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Ранее CNN сообщил, что Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Как отмечает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».

#выборы #Иран #США #война #Дональд Трамп #экономика #политика
