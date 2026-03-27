В Литве ответили на предложение США о встрече с Белоруссией 0 1738

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Литве ответили на предложение США о встрече с Белоруссией
ФОТО: Global Look Press

Премьер Литвы Ругинене: для встречи с Литвой Минск должен выполнить ряд условий.

Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Такое заявление сделала премьер-министр республики Инга Ругинене, передает LRT в Telegram.

27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул призвал Вильнюс восстановить отношения с Минском. Премьер Литвы рассказала о трех условиях для этого. Требования коснулись метеорологических шаров, задержанных на границе грузовиков и нелегальной миграции.

«Мы говорим только о встрече технического характера, предназначенной для обмена позициями. Такая встреча может состояться после выполнения этих условий», — заявила она.

Ранее Литва неоднократно обвиняла Белоруссию в запуске метеорологических шаров для якобы осуществления контрабанды. Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что обвинения Вильнюса якобы не соответствуют действительности, а возможное желание властей республики начать войну не нужно жителям самих стран Балтии.

#США #Литва #миграция #контрабанда #дипломатия #политика
