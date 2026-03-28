На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Обсуждая ситуацию в Украине, Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву. Она также напомнила, что Рубио год назад на том же форуме заявил: если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у Вашингтона закончится терпение и он предпримет дополнительные шаги против Кремля.

"Прошел год, но Россия не продвинулась вперед. Когда ваше терпение закончится?" — спросила Каллас.

Как сообщают источники, Рубио был заметно раздражен и отреагировал крайне резко.

"Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что можете сделать это лучше — пожалуйста. Мы отойдем в сторону", — сказал он, повысив голос.

Он также добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне — Украине — поставками оружия и разведданными.

По словам источников, после этой резкой перепалки несколько европейских министров, присутствовавших в зале, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатические усилия по прекращению войны.

Госдепартамент США назвал этот инцидент "открытым обменом мнениями". В свою очередь, в разговоре с журналистами после встречи G7 Рубио отрицал наличие какой-либо напряженности.

"На этих встречах часто звучат слова благодарности Америке за нашу роль и за посредническую миссию, которую мы пытались выполнять в этой войне между Россией и Украиной, — сказал Рубио. - Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".