Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каллас и Рубио устроили резкую перепалку из-за войны в Украине 10 5043

В мире
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас и Рубио устроили резкую перепалку из-за войны в Украине
ФОТО: пресс-фото

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Обсуждая ситуацию в Украине, Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву. Она также напомнила, что Рубио год назад на том же форуме заявил: если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у Вашингтона закончится терпение и он предпримет дополнительные шаги против Кремля.

"Прошел год, но Россия не продвинулась вперед. Когда ваше терпение закончится?" — спросила Каллас.

Как сообщают источники, Рубио был заметно раздражен и отреагировал крайне резко.

"Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что можете сделать это лучше — пожалуйста. Мы отойдем в сторону", — сказал он, повысив голос.

Он также добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне — Украине — поставками оружия и разведданными.

По словам источников, после этой резкой перепалки несколько европейских министров, присутствовавших в зале, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатические усилия по прекращению войны.

Госдепартамент США назвал этот инцидент "открытым обменом мнениями". В свою очередь, в разговоре с журналистами после встречи G7 Рубио отрицал наличие какой-либо напряженности.

"На этих встречах часто звучат слова благодарности Америке за нашу роль и за посредническую миссию, которую мы пытались выполнять в этой войне между Россией и Украиной, — сказал Рубио. - Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".

Читайте нас также:
#США #Украина #война #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(10)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео