Хайди Райхиннек во многом способствовала неожиданному росту популярности партии Левых в Германии. После ухода харизматичной Сары Вагенкнехт и ее свиты партия казалась хромой уткой, которую сожрут политические лисы. В прошлом году, однако, партия воспряла духом и собрала проценты поддержки. Без Хайди это едва ли бы случилось. Однако надолго ли? И что может окончательно развалить двужильную Die Linke, живучего преемника гдровской СЕПГ? Причина — “еврейский вопрос”. Или “палестинский” — как вам больше нравится.

Конфликт снова разгорелся из-за одиозного решения регионального отделения партии (Нижняя Саксония). Там резко критиковали «современный сионизм», обвиняли Израиль в «геноциде» и «апартеиде». Это предсказуемо вызвало не только критику со стороны других партий и обвинения в антисемитизме от общественности, но и скандал внутри самой партии.

Ситуация неразрешима?

Это сюжет о невозможности позиции «в центре», на которой пытается удержаться Райхиннек. Политик оказалась в зоне, где язык перестаёт работать.

Конфликт на Ближнем Востоке — в его нынешнем виде — устроен так, что любое высказывание немедленно радикализуется. Любая попытка уточнения воспринимается как уклонение. Любая оговорка — как слабость.

И в этом пространстве Райхиннек пытается говорить «сложно». Она говорит: о праве Израиля на существование, о недопустимости антисемитизма, о страданиях палестинцев, о необходимости различать государство и правительство. То есть пытается разложить ситуацию по полочкам. В традиционной модели политического поведения это должно было бы составлять умеренную позицию.

Но проблема в том, что самой «нормальной ситуации» больше нет. Перед нами не просто внутрипартийный конфликт в Die Linke. Перед нами — распад общего языка. И это более общее явление, хотя Левые, кажется, оказались особенно уязвимы логикой того активизма, который в последнее время собирал под из знаменем беспокойные немецкие сердца.

Одни участники дискуссии говорят языком морального обвинения. Другие — языком исторической вины. Третьи — языком прав человека. И эти языки больше не переводятся друг в друга.В этом смысле фигура Райхиннек оказывается старомодно-обреченной. Она пытается удержать пространство между позициями – но это пространство исчезает. Политика, в которой возможно «и то, и другое», заменяется политикой, где требуется «либо — либо». Либо ты «за Израиль». Либо ты «за Палестину». Любая третья позиция считывается как скрытая первая или вторая. Умеренность, которая раньше считалась признаком политической зрелости, сегодня воспринимается как уклонение от ответственности. Сложность — как недостаток ясности. Осторожность — как слабость.

В результате политик, который пытается говорить аккуратно, оказывается в худшем положении, чем тот, кто говорит радикально. Потому что радикальная позиция — понятна. А умеренная — подозрительна. Еврейско-палестинская тема — лишь одно из выражений, которое в Германии накалилось в особенности на левом фланге политического спектра. Кажется, таково состояние европейской политики вообще. Она именно таким образом вынужденно реагирует на вызовы с Востока и Запада. Возможно, это неизбежно — разве мы не знаем этого по себе, по накалу страстей в русскоязычном Фейсбуке? Там собрались в основном противники режима Путина, но насколько же они по-разному мотивированы!

Моральные конфликты становятся такими интенсивными, что перестают допускать посредничество. И тогда исчезает сама возможность политики как искусства баланса. Остаётся только артикуляция лагерей.

Райхиннек — фигура переходного времени. Политик старого типа в новой среде. Человек, который ещё пытается говорить языком различий, в мире, где различия уже не принимаются. И, возможно, именно поэтому она выглядит уязвимой.

Потому что уязвим сегодня не тот, кто выражает крайность, а тот, кто пытается её избежать. Райхиннек на льдине, но льдина тает. И не одна она, кстати. Это уже не “еврейский вопрос” как таковой. Это глобальное ожесточение — а что вы хотели?