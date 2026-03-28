Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник призвал приложить усилия для превращения нового района Сюнъань провинции Хэбэй /Северный Китай/ в форпост инновационной деятельности в новую эпоху и эталон продвижения высококачественного развития.

Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и председателем Центрального военного совета, на днях проинспектировал новый район Сюнъань, где провел совещание по углубленному продвижению высококачественного строительства и развития данного района.

Он подчеркнул, что необходимо твердо придерживаться главного функционального позиционирования нового района Сюнъань как централизованного места переноса нестоличных функций Пекина.

Необходимо укреплять внутренние движущие силы развития, ориентируясь на реформы и инновации, а также высвобождать жизненную энергию нового района Сюнъань за счет рациональной концентрации факторов и ресурсов, указал китайский лидер.

В понедельник в первой половине дня по прибытии в новый район Сюнъань Си Цзиньпин совершил поездку на автомобиле, чтобы по пути ознакомиться с ходом строительства стартовой зоны данного района. Затем он посетил компанию China Huaneng Group Co., Ltd., которая в октябре 2025 года перевезла в новый район Сюнъань более 1000 работников, а также заслушал доклады по таким вопросам, как релокация предприятий, пространственное размещение промышленных объектов и инновационное развитие.

Китайский лидер тепло пообщался с кадровыми работниками и сотрудниками организаций, уже начавших деятельность в новом районе Сюнъань или готовящихся к переезду, расспросив об условиях работы и жизни.

Си Цзиньпин также посетил Пекинскую среднюю школу №4 в новом районе Сюнъань, где в одном из классов пообщался с учителями и учениками, чтобы узнать, как идет учебный процесс. В школьной столовой он осмотрел обстановку и ознакомился с ассортиментом блюд.

В понедельник во второй половине дня китайский лидер провел совещание по углубленному продвижению высококачественного строительства и развития нового района Сюнъань, на котором выступил с важной речью. Он констатировал, что в строительстве и развитии района достигнуты важные промежуточные результаты.

Как заявил Си Цзиньпин, практика убедительно доказывает, что решение ЦК КПК о строительстве нового района Сюнъань абсолютно правильно, а проводимая на различных направлениях работа -- основательна и эффективна.

Генеральный секретарь призвал еще более эффективно и упорядоченно осуществлять освобождение Пекина от нестоличных функций и их перенос в новый район Сюнъань. По его словам, необходимо активно, планомерно и поэтапно реализовывать проекты по релокации государственных предприятий центрального подчинения, вузов и больниц.

Си Цзиньпин призвал осуществлять системное планирование, комплексно обеспечивая высококачественное строительство и эффективное управление, совершенствовать систему общественных услуг, прилагать усилия для обеспечения и повышения народного благосостояния, активно исследовать перспективные модели управления "умными городами".

Китайский лидер указал, что новый район Сюнъань должен культивировать модернизированную промышленную систему, соответствующую его реальным условиям, а также осуществлять высокоуровневое строительство научно-технического парка Сюнъань-Чжунгуаньцунь, способствуя практическому внедрению новых научно-технических достижений.

Новому району Сюнъань, продолжил Си Цзиньпин, необходимо продвигать кластерное развитие нарождающихся секторов и отраслей будущего, смело проводить изыскания, внедрять пилотные проекты, обеспечивать первоочередную реализацию инновационной политики в таких сферах, как наука, технологии и финансы, прилагая усилия к формированию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве закона интернационализированной деловой среды.

Генеральный секретарь указал на необходимость укреплять партийное руководство и партийное строительство, прочно формировать и углубленно осуществлять на практике правильное отношение к успехам в политической работе.

Си Цзиньпина сопровождали премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава Канцелярии ЦК КПК Цай Ци и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Все трое являются также членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.