Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишить страны НАТО права голоса при принятии решений, если они не достигнут цели по расходам на оборону — 5% ВВП, сообщает LETA со ссылкой на DW и газету "The Telegraph".

Трамп изучает этот вариант после того, как европейские союзники США отказались направить корабли для разблокирования Ормузского пролива.

"Наше недовольство европейцами было вполне реальным, — заявил изданию представитель американской администрации. - Любая страна, которая не выделяет 5%, не должна иметь никакого права голоса в отношении будущих решений о расходах НАТО".

"Нельзя давать право голоса по будущим расходам тем, кто не вносит свой вклад, — добавил источник в США. - Нам нужно чётко сказать, что то, что сделали Испания и Великобритания, неприемлемо".

Источники, близкие к президенту США, сообщили, что он также рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии. По данным издания, Трамп обдумывает этот шаг с момента возвращения на пост президента в 2025 году.

В настоящее время все страны НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу придётся разработать план достижения цели в 5% на саммите, который пройдёт 7–8 июля в Анкаре.

Три источника в НАТО сообщили газете "The Telegraph", что США пока официально не представили эти планы для обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Однако один из собеседников отметил, что американские представители в различных дискуссиях настаивают на внедрении новой модели.

Для принятия решений в альянсе требуется единогласие. Союзники по НАТО, вероятно, будут блокировать любые изменения, которые могут привести к новому столкновению с Трампом, отмечает издание.