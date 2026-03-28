Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп хочет лишить ряд стран НАТО права голоса 0 1884

Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп хочет лишить ряд стран НАТО права голоса
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишить страны НАТО права голоса при принятии решений, если они не достигнут цели по расходам на оборону — 5% ВВП, сообщает LETA со ссылкой на DW и газету "The Telegraph".

Трамп изучает этот вариант после того, как европейские союзники США отказались направить корабли для разблокирования Ормузского пролива.

"Наше недовольство европейцами было вполне реальным, — заявил изданию представитель американской администрации. - Любая страна, которая не выделяет 5%, не должна иметь никакого права голоса в отношении будущих решений о расходах НАТО".

"Нельзя давать право голоса по будущим расходам тем, кто не вносит свой вклад, — добавил источник в США. - Нам нужно чётко сказать, что то, что сделали Испания и Великобритания, неприемлемо".

Источники, близкие к президенту США, сообщили, что он также рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии. По данным издания, Трамп обдумывает этот шаг с момента возвращения на пост президента в 2025 году.

В настоящее время все страны НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу придётся разработать план достижения цели в 5% на саммите, который пройдёт 7–8 июля в Анкаре.

Три источника в НАТО сообщили газете "The Telegraph", что США пока официально не представили эти планы для обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Однако один из собеседников отметил, что американские представители в различных дискуссиях настаивают на внедрении новой модели.

Для принятия решений в альянсе требуется единогласие. Союзники по НАТО, вероятно, будут блокировать любые изменения, которые могут привести к новому столкновению с Трампом, отмечает издание.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #оборона #военные расходы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео