КНДР испытала новый ракетный двигатель 0 139

Дата публикации: 29.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: КНДР испытала новый ракетный двигатель

Проведение подобных испытаний демонстрирует "решимость Северной Кореи получить ракеты, способные поражать цели по всему миру".

КНДР испытала твердотопливный ракетный двигатель - ракеты с ним способны поражать цели по всему миру. Испытания двигателя, как пишет Deutsche Welle, соответствует "национальной стратегии и военным требованиям модернизации стратегических сил", цитирует северокорейского лидера Ким Чен Ына госагентство KCNA. Место и дата испытаний не названы. Утверждается, что тесты были успешны.

Проведение подобных испытаний демонстрирует "решимость Северной Кореи получить ракеты, способные поражать цели по всему миру", заявил агентству южнокорейский аналитик Хон Мин. На фото видно, как из установленного на земле двигателя вырываются языки пламени, освещая окружающий полигон оранжевым светом.

Твердотопливные двигатели позволяют ускоренно запускать ракеты, поскольку требуют минимальной подготовки перед зажиганием, напоминает AFP. По мнению оборонных экспертов, Пхеньян планирует использовать такие двигатели в межконтинентальных баллистических ракетах. В то же время не исключается, что заявленные техпараметры двигателя могут быть преувеличены.

Об успешных испытаниях твердотопливных двигателей для новых баллистических ракет средней дальности КНДР заявляла в ноябре 2023 года. Тогда ряд экспертов предположил, что разработка ракетных вооружений в Северной Корее может быть активизирована благодаря возможному военному сотрудничеству с Россией.

#КНДР #Россия #политика
