Латвия задействовала Т-55 на учениях «Яростный волк» - СМИ 3 1069

В мире
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия задействовала Т-55 на учениях «Яростный волк» - СМИ
ФОТО: Youtube

Латвия задействовала один из трех Т-55АМ2 на учениях НАТО «Яростный волк», пишут в Telegram-каналах.

Вооруженные силы Латвии задействовали танк Т-55АМ2 в ходе учений НАТО Furious wolf-26 («Яростный волк»). На соответствующие кадры обратили внимание ряд Telegram-каналов.

На снимке показан один из трех Т-55АМ2, которые Чехия передала Латвии в 1999 году. Модификация танка, разработанного в 1950-е годы, отличается дополнительной защитой корпуса и башни. Машина получила дымовые гранатометы, двигатель V-55АМ2 мощностью 620 лошадиных сил и устройство лазерной подсветки 1К13БОМ.

Базовый Т-55 начали эксплуатировать в конце 1950-х годов. Машина с двигателем мощностью 580 лошадиных сил получила нарезную пушку калибра 100 миллиметров, которую дополняли пулеметы калибров 12,7 и 7,62 миллиметра.

#НАТО #Чехия #Латвия
