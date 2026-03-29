Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

Дата публикации: 29.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Офис Нетаньяху: недопуск христианского патриарха был связан с мерами безопасности.

Решение не пустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня был связан с мерами безопасности на фоне конфликта с Ираном и не подразумевал злых намерений. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — отметили в ведомстве.

В канцелярии также добавили, что осведомлены о святости текущей недели для католиков, которые 5 апреля, будут праздновать Пасху. Представители израильского премьера добавили, что спецслужбы разрабатывают меры безопасности.

Ранее стало известно, что Израиль не пустил в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо, что стало первым таким инцидентом со стороны местных властей за несколько сотен лет. В частности, священнослужители шли в храм на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье.

