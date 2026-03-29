В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права 2 378

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права
ФОТО: Global Look Press

В Германии сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права.

Сотрудники бундестага сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права. Информацию публикует информационное агентство DPA со ссылкой на заключение научной службы парламента ФРГ.

Эксперты проанализировали ситуацию по поводу Ирана по запросу фракции Левой партии, в результате чего назвали действия США и Израиля нарушением закрепленного в Уставе ООН запрета на применение силы. Такую оценку специалисты озвучили в связи с тем, что упомянутые страны не подпадают под пункт о праве на самооборону и военная операция не была одобрена Советом Безопасности ООН.

Помимо этого, представители бундестага изучили вопрос использования США своих военных баз в ФРГ в ударах по Ирану как пособничества со стороны Германии. Кроме того, ученые обсуждали, не должна ли и Федеративная Республика нести ответственность с международно-правовой точки зрения.

Эксперты пришли к выводу, что «с учетом конкретных обстоятельств использования [баз] в любом случае нельзя исключать». В то же время, какую роль такие военные базы в Германии, как Рамштайн, играют в конфликте вокруг Ирана, неясно. Также нет информации, используется ли данная база при атаках США по объектам в Исламской Республике.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #ООН #Германия
