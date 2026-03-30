Израильская делегация не примет участие в ежегодном "Марше жизни" в Польше – из-за войны, закрытия воздушного пространства и соображений безопасности.

Об этом сообщило издание "Давар" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Марш жизни" в Израиле Ревиталь Якин-Краковски, которая пояснила, что решение было принято после консультаций с авиакомпаниями и обсуждения всех возможных альтернатив.

В этом году в мероприятии планировали участвовать 8 000 человек, из которых тысяча должна была приехать из Израиля, включая шестерых переживших Холокост и бывших заложников ХАМАСа.

Ключевая информация

Цель: Основная цель марша — почтить память шести миллионов евреев и миллионов других жертв, погибших во время Холокоста, а также передать молодому поколению важность сохранения памяти об этих трагических событиях.

Участники: В марше принимают участие выжившие узники Холокоста (их число, к сожалению, с каждым годом уменьшается), студенты и взрослые из разных стран мира, а также политические деятели.

Маршрут: Участники проходят отпечатанный маршрут от основных ворот лагеря Аушвиц, над которыми висит циничная надпись "Arbeit macht frei" («Труд делает свободным»), до газовых камер и крематориев в Биркенау.

Сроки проведения: Мероприятие традиционно проводится в День Катастрофы (Йом ха-Шоа), который приходится на весну, в память о жертвах Холокоста.

История: «Марш живых» был основан в 1988 году. Он стал международным символом памяти и борьбы с антисемитизмом и нетерпимостью.

Значение: Для многих участников марш является мощным эмоциональным и образовательным опытом, позволяющим лучше понять ужасы Холокоста и убедиться, что подобные зверства никогда не повторятся.