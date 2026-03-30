Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана 0 177

Дата публикации: 30.03.2026
Левитт: операция США против Ирана будет проходить в течение 4-6 недель.

Масштабная военная операция США против Ирана будет проходить в течение 4-6 недель. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале американской администрации.

«Операция США в Иране будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Сроки по-прежнему составляют от четырех до шести недель. Сегодня тридцатый день. Так что посчитайте сами, сколько еще времени Пентагону нужно для полного достижения целей операции», — указала она.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий проведения операции по захвату иранского урана и завершению конфликта к середине апреля.

#Иран #США #Дональд Трамп #пентагон #белый дом #политика
