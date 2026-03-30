«Готовы к любой форме перемирия с Россией»

Дата публикации: 30.03.2026
Deutsche Welle
Украина готова к любой форме перемирия с Россией, заявил Владимир Зеленский. "Мы готовы говорить о любом прекращении огня. О полном прекращении огня. И в сфере энергетики, продовольственной безопасности. То есть и море, и небо. Полностью - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали, мы открыты", - сказал он 30 марта на онлайн-конференции с журналистами, - сообщает Deutsche Welle.

По словам президента, ряд зарубежных стран призвал Украину не бить по нефтяному сектору РФ на фоне мирового энергетического кризиса. Зеленский напомнил, что эти удары - ответные: "Если Россия готова не бить по украинской энергетике - мы не будем отвечать по их энергетике".

Зеленский добавил, что Киев и раньше "поддерживал любые форматы окончания войны", но не когда "теряется достоинство и независимость нашего государства". "Прекращение огня - любые форматы: и полное, и энергетическое. Мы готовы к прекращению огня и в пасхальные праздники, - добавил он. - Мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов по нашему достоинству и суверенитету".

#Украина #перемирие #Россия #политика
