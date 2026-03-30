Силы НАТО перехватили иранскую ракету, направлявшуюся в Турцию 0 313

Дата публикации: 30.03.2026
Изображение к статье: Силы НАТО перехватили иранскую ракету, направлявшуюся в Турцию
ФОТО: Thought Co

Силы НАТО перехватили иранскую ракету, направлявшуюся в Турцию, сообщила в понедельник представитель альянса Элисон Харт, пишет LETA со ссылкой на AFP и DPA.

"В понедельник, 30 марта, НАТО вновь успешно перехватила иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в Турцию", — заявила Харт. Ракета была перехвачена в воздушном пространстве Турции, сообщили в Министерстве обороны страны.

"НАТО готова к таким угрозам и всегда сделает всё необходимое для защиты всех союзников", — добавила Харт.

Это уже четвёртая ракета, перехваченная НАТО на пути к Турции с тех пор, как Израиль и США 28 февраля начали удары по Ирану, который в ответ наносит удары по целям в странах Персидского залива.

Член НАТО Турция, граничащая с Ираном на востоке, в этом конфликте сохраняет нейтралитет и из-за войны усилила контроль за своим воздушным пространством.

Министерство обороны Турции в социальной сети X заявило, что страна решительно и без промедления принимает все необходимые меры для защиты своей территории и воздушного пространства от любых угроз.

НАТО также разместила на юге Турции дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от возможных ракетных угроз.

#НАТО #Иран #Турция #безопасность #политика
