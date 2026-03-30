Тихановская призвала США не давить на Литву по поводу санкций против Беларуси 0 310

Дата публикации: 30.03.2026
LETA
Изображение к статье: Тихановская призвала США не давить на Литву по поводу санкций против Беларуси
ФОТО: Instagram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что постоянно поддерживает связь с партнерами в США и призывает их не оказывать давление на страны Европейского союза (ЕС) с целью смягчения санкций против Беларуси.

„Мы постоянно общаемся с американскими партнерами и призываем их не оказывать давление на страны ЕС, прежде всего на Литву, чтобы они отменили европейские санкции“, – сказала Тихановская журналистам в Сейме в понедельник.

„Все мы понимаем, что если, например, санкции в отношении калийных удобрений будут сняты, это лишь укрепит режим, даст больше средств на репрессии и войну в Украине“, – отметила она.

Она сказала это после того, как специальный посланник США по Беларуси Джон Коул на прошлой неделе в интервью LRT призвал Литву возобновить транзит белорусских удобрений и провести встречу на высоком уровне с Минском.

Тихановская призывает партнеров в Европе быть последовательными и не копировать политику президента Дональда Трампа в отношении авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По ее словам, американцы ввели санкции против Беларуси за нарушения прав человека и политические заключения, в то время как ЕС ввел санкции против Минска за его помощь России в войне против Украины.

„Президент Трамп обладает достаточным влиянием, чтобы помочь белорусам освободить всех политических заключенных. Однако мы просим европейцев приберечь свои самые сильные карты для более важных шагов, поскольку освобождение политзаключенных является нашим приоритетом, но наша задача – освободить всю страну“, – сказала она.

#США #Литва #права человека #Украина #санкции #Беларусь #Россия #политика
