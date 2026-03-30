Китай проводит масштабную операцию по созданию подводных карт дна океана. По мнению американских военных экспертов, это делается в рамках подготовки к войне с США.

Десятки морских судов КНР отправились на картографирование стратегически важных регионов Мирового океана. Данные, которые собирают корабли, имеют прямое военное применение. Они дают Китаю детальное представление о морской среде, в которой будут вестись подводные сражения в случае возникновения конфликта.

Основные направления деятельности китайских гидрографов

Военно-морская гидрография: Военные корабли гидрографической службы ВМС КНР ведут разведку, замеры глубин и изучение подводного рельефа, что фиксируется, в частности, в Японском и Южно-Китайском морях.

Исследование акваторий: Активно изучаются прибрежные зоны, включая использование судов для глубоководной съемки.

Спорные зоны: Деятельность китайских гидрографов нередко вызывает напряженность, так как суда заходят в зоны, на которые претендуют другие страны (например, Япония).

Контекст исследований: Исследовательские работы, проводимые китайскими судами, часто носят комплексный характер и включают работу с высокоточным оборудованием (эхолотами) для составления карт. Кроме того, понятие гидрографа в китайском контексте может относиться к специалистам, работающим над лоциями Южно-Китайского моря.