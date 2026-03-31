Арабским странам спрогнозировали колоссальный ущерб от войны в Иране

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арабским странам спрогнозировали колоссальный ущерб от войны в Иране
ФОТО: Global Look Press

ООН: ущерб стран Ближнего Востока от войны в Иране может составить $120-194 млрд.

Суммарный ущерб ближневосточных государств от войны в Иране может оказаться колоссальным и при худшем раскладе может составить почти 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации объединенных наций (ООН).

Многое в вопросе итогового ущерба для региональных стран будет зависеть от сроков окончания совместной военной операции США и Израиля. В зависимости от этого конечный урон для арабских государств эксперты оценили в 120-194 миллиарда долларов.

Однако в любом случае суммарный ущерб региона от конфликта окажется внушительным, пришли к выводу эксперты. Даже при скором завершении боевых действий социально-экономические последствия для арабских стран будут «серьезными и масштабными», предупредили аналитики.

Одним из рисков может стать рост уровня безработицы в странах Персидского залива. В случае затягивания войны в Иране порядка 4 миллионов человек из ближневосточных государств окажутся на грани выживания. Еще 3,6 миллиона людей при таком раскладе лишатся своих рабочих мест. С наибольшим уроном, прогнозируют в ООН, столкнутся Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия. ВВП каждой из этих стран, ожидают эксперты, сократится более чем на 5,2 процента.

#Иран #США #ООН #безработица #экономика #политика
