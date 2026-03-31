Финляндия не требовала от Украины прекратить или сократить удары по целям в России, несмотря на недавние инциденты с дронами, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет LETA со ссылкой на BBC.

"Украина имеет право защищаться. Мы не выдвигаем Украине никаких требований относительно того, какие цели она стремится поражать в России", — сказала министр в интервью изданию "Yle".

Жители Финляндии не должны подвергаться опасности, поэтому страна разрабатывает систему противодроновой защиты, которая может быть введена в эксплуатацию в течение нескольких месяцев, отметила Валтонен.

В воскресенье несколько украинских дронов вошли в воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны.

Дроны оказались в Финляндии в результате работы российских систем радиоэлектронной борьбы, указало в понедельник Министерство иностранных дел Украины.

Киев извинился перед Финляндией за этот инцидент, подтвердил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.