Генассамблея ООН признала работорговлю африканцами тягчайшим преступлением против человечности и подняла вопрос репараций: почему их не стоит ждать?

По инициативе Ганы была выставлена резолюция, признающая торговлю порабощёнными африканцами тягчайшим преступлением против человечности. Документ поддержали 123 страны, 3 государства (США, Израиль, Аргентина) высказались против, 52 — воздержались.

Важный момент: в отличие от Совета Безопасности, резолюции ГА ООН носят рекомендательный, а не юридически обязательный характер. Генсек ООН Антониу Гутерриш при этом подчеркнул необходимость реальных действий: от расширения участия африканских стран в глобальных финансовых структурах до «репарационной справедливости».

Изучение списка голосующих показывает, что «ЗА» проголосовали в основном страны Глобального Юга, а страны Запада составляют большую часть воздержавшихся и проголосовавших против резолюции. Великобритания даже выпустила официальное пояснение своему решению воздержаться, которое во многом совпадает с позицией США и стран ЕС по данному вопросу.

Основные «западные» доводы против резолюции:

-ООН не была основана для продвижения узких интересов

-Нельзя создавать иерархию преступлений против человечности

-Отсутствует обязанность возмещать ущерб за исторические деяния, которые на момент их совершения не являлись нарушениями международного права

-Это циничное использование исторических правонарушений в попытке перераспределить современные ресурсы в пользу людей и наций, которые находятся в отдалённом родстве с историческими жертвами

Условий, при которых ответственные за работорговлю африканцами страны начнут выплачивать (адресно или в общий фонд) сотни миллиардов или даже триллионы долларов, на данный момент, просто не существует. Скромные прецеденты могут возникать, но каждый из них будет нести конкретный внутри- или внешнеполитический мотив, а не являться частью «большого покаяния».

Нынешнюю позицию бывших колониальных держав можно сформулировать в простой тезис:

«Тот, кто никогда не был рабом, не может требовать денег от того, кто никогда не занимался работорговлей».

Изменить её в современных реалиях будет крайне сложно.