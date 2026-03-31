Словакия отклонила призыв Европейского союза (ЕС) отменить регулирование, предусматривающее более высокие цены на топливо на автозаправках для автомобилей с иностранными номерными знаками, заявил в понедельник премьер-министр Роберт Фицо, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Правительство Словакии 18 марта ввело ограничения на торговлю топливом сроком на 30 дней из-за энергетического кризиса в стране, усугубленного ростом цен на фоне войны с участием Ирана.

Чтобы сдержать водителей из соседних стран ЕС от покупки более дешевого топлива в Словакии, на автозаправках были повышены цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками.

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) недавно охарактеризовал это регулирование как "очень дискриминационное". Фицо заявил, что ЕК пригрозила его правительству процедурами о нарушении, поскольку, по ее мнению, были нарушены законы ЕС.

Тем не менее Фицо отверг призыв ЕС отменить различие в ценах на топливо для местных и иностранных автомобилей как "совершенно несправедливый по отношению к Словакии" и допустил возможность продления действия этого регулирования.

Он призвал ЕК усилить давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российской нефти в Словакию, отметив, что это сделало бы все введенные ограничения ненужными.

Российская нефть поставлялась в Венгрию и Словакию через Украину по трубопроводу "Дружба". Киев прекратил поставки, заявив, что трубопровод был поврежден в результате атак российских беспилотников. Словакия и Венгрия поставили под сомнение эту причину и призвали провести независимую инспекцию трубопровода.

Словакия в значительной степени зависит от поставок российской нефти и добилась исключения из санкций ЕС против России, чтобы иметь возможность импортировать российскую нефть и справляться с ее дефицитом.