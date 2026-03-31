В США сообщили об отправке третьего авианосца на Ближний Восток 0 100

Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: В США сообщили об отправке третьего авианосца на Ближний Восток
ФОТО: Global Look Press

WSJ сообщила об отправке третьего авианосца США на Ближний Восток.

Соединенные Штаты направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, что создаст там группировку из трех авианосцев одновременно. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Согласно информации WSJ, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во вторник и присоединится к уже находящимся в регионе ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford.

Переброска сил происходит на фоне рассмотрения американским лидером Дональдом Трампом дальнейших вариантов действий в отношении Ирана, отмечает издание.

