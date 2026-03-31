В детстве Петер Мадяр, воодушевленный первыми демократическими выборами в Венгрии 1990 года, приклеил на стену своей спальни фотографию Виктора Орбана, который в то время был ярым антикоммунистом. Спустя десятилетия он надеется положить конец 16-летнему правлению Орбана на посту премьер-министра, пишет Reuters.

Мадяр, которому было всего девять лет, когда рухнул советский коммунизм, рассказал, что украсил стены своего дома в Будапеште фотографиями ведущих политических деятелей. Орбан, тогда еще молодой юрист, стал героем венгерского продемократического движения, когда в 1989 году публично потребовал, чтобы советские войска покинули страну.

«Вокруг смены режима был такой прилив энергии, что он захватил меня, ребенка», — рассказал Мадяр в подкасте Fokuszcsoport в прошлом году.

Сейчас большинство опросов общественного мнения показывают, что правоцентристская, проевропейская партия Мадяра «Тиса» опережает националистическую партию Орбана «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля.

Мадяр, чья фамилия буквально означает «венгр», оказался в центре внимания два года назад после того, как его бывшая жена, бывший министр юстиции Орбана Юдит Варга, ушла со всех политических постов после помилования по делу о сексуальном насилии, которое вызвало общественный резонанс.

Мадяр быстро дистанцировался от правящей партии и обвинил ее в коррупции и распространении пропаганды, заявив, что разочаровался в «Фидес».

Мадяр пообещал восстановить ориентацию Венгрии на Запад и покончить с ее энергетической зависимостью от России к 2035 году, стремясь при этом к «прагматичным отношениям» с Москвой. Он также пообещал разблокировать замороженные средства ЕС, что помогло бы оживить стагнирующую экономику Венгрии.

В отличие от Орбана, он не отвергает в принципе право Украины когда-нибудь вступить в ЕС, но программа Тисы не поддерживает ускоренное вступление Киева. Как и «Фидес», Тиса выступает против квот ЕС на прием мигрантов и также сохранит построенный при Орбане пограничный забор для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.

Мадяр родился в 1981 году в семье юристов и сам изучал право. В 2006 году он женился на Варге, и когда ее карьера привела ее в Брюссель, Магяр вступил в дипломатический корпус Венгрии и занимался законодательством ЕС. После возвращения в Венгрию он устроился в государственный банк, а затем возглавил агентство по студенческим кредитам.

У Мадяра и Варги, которые развелись в 2023 году, трое сыновей.

Мадяр называет себя религиозным человеком и говорит, что любит готовить и играть в футбол с друзьями и сыновьями.

Когда в декабре его спросили, как он изменился с тех пор, как занялся политикой, Мадяр сослался на сообщения в СМИ, в которых его описывают как вспыльчивого человека, и сказал: «Теперь я считаю до 10».