Финляндию ЕС включил в список стран, находящихся под наблюдением в связи с проблемами социального развития. Там же находятся, например, Литва, Болгария и Румыния.

Специальный эксперт Ассоциации организаций сферы соцздрава Soste Анна Ярвинен считает, что ситуация выглядит безнадежной и быстро она не поменяется.

– Если ситуация не будет меняться, то число бедных людей в Финляндии в ближайшие годы увеличится примерно на 26 000 человек, – говорится в докладе Soste.

Ярвинен указывает, что тенденции последнего времени не дают повода для оптимизма: растет число бедных, безработица достигла рекордного уровня, а число бездомных также пошло вверх.

Ранее власти ставили целью борьбу с бедностью. В 2019 году 838 000 человек находились под угрозой бедности или социальной изоляции. В 2024 году их было уже 958 000.

– Я бы не считала невозможным преодоление отметки и в миллион. Возможно, она уже преодолена, – отметила Ярвинен порталу Yle.

Человек считается подверженным риску бедности или социальной изоляции, например, если он не может вовремя оплачивать арендную плату за жилье, ипотечные платежи, счета или поддерживать достаточную температуру в своем доме.

Отрицательную тенденцию эксперт связывает и с проведенными правительством сокращениями. Например, были урезаны пособия по безработице и жилищные пособия. Также были уменьшены выплаты по болезни.