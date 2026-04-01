Китайские компании управляют американскими портовыми терминалами и строят краны, способные отслеживать военные грузы. Граждане Китая даже владеют сельхозугодиями вблизи военных баз США.

Американские законодатели спрашивают: кто сидит за рулем машин, перевозящих грузы военного ведомства? Сенатор Том Коттон и член Палаты представителей Элиз Стефаник работают над тем, чтобы помешать Пекину использовать транспортные системы США для шпионажа. Они разработали законопроект, который запретит китайским компаниям получать контракты на военные перевозки.

Законопроект также запретит гражданам Китая управлять машинами, перевозящими грузы Пентагона.

Оба законодателя входят в комитеты по делам вооруженных сил и разведки в своих палатах. На прошлой неделе конгрессвумен Стефаник сказала: «Большинство американцев будет шокировано, узнав, что закон США до сих пор не запрещает военнослужащим коммунистического Китая получать транспортные контракты, связанные с оборонными проектами США».

В случае принятия закона, автоперевозчики будут проходить усиленную проверку, чтобы получить допуск к транспортировке военного оборудования США.