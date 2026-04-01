Американский судья во вторник распорядился остановить строительство запланированного президентом США Дональдом Трампом масштабного бального зала в Белом доме, в ходе которого уже был полностью снесён исторический Восточный корпус, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Трамп является "управляющим" Белого дома, однако "он всё же не является его владельцем", заявил судья Ричард Леон, указав, что для реализации проекта необходимо одобрение Конгресса.

Леон вынес решение, рассматривая иск Национального фонда сохранения исторического наследия США.

Отвечая во вторник на вопрос журналиста о решении судьи, Трамп заявил: "Он сильно ошибается".

Президент выразил уверенность, что участие Конгресса в этом проекте не требуется, в том числе потому, что его финансируют доноры, а не налогоплательщики.

Администрация всего через несколько часов после принятия решения подала апелляцию.

В прошлом году Трамп шокировал многих, внезапно распорядившись снести часть Белого дома, утверждая, что резиденции давно необходим крупный центр для проведения мероприятий.

С тех пор президент не раз возвращался к теме строительства бального зала, нередко переключаясь на неё даже при обсуждении других вопросов, например войны с Ираном.

Трамп утверждает, что расходы на строительство зала, которые первоначально оценивались в 200 миллионов долларов, а теперь достигают до 400 миллионов долларов, покрываются частными пожертвованиями, в том числе его состоятельных сторонников и ряда корпораций.