Европейский союз может исчезнуть уже к 2050 году, а государственные планы не работают из-за одной ключевой ошибки — политики не умеют внятно "рассказывать о будущем". Об этом заявил Андрис Тейкманис, объяснив, как на самом деле формируются сценарии будущего.

В эфире передачи «Kur tas suns aprakts?» на TV24 председатель Совета по высшему образованию Латвии Андрис Тейкманис подробно объяснил, как создаются стратегические планы и почему многие из них остаются лишь на бумаге.

По его словам, проблема начинается с чрезмерного количества документов: «Господин Ростовскис [бизнесмен, президент Латвийской торгово-промышленной палаты] когда-то насчитал около 150 планировочных документов разного уровня и масштаба, но одна из главных проблем — как мы вообще формируем эти планы на будущее».

Тейкманис отметил, что еще десять лет назад его привлекали идеи футурологии, которые пытались сочетать с искусством и дизайном. Однако исторически сценарное планирование возникло вовсе не из творческого интереса, а из необходимости: «Сценарии начали разрабатывать из-за угрозы ядерной войны — нужно было понять, что и как делать. Тогда и появилось понятие “сценарий”, потому что это всегда история».

Он подчеркнул, что ключевая проблема современных политиков — неспособность ясно объяснить людям образ будущего: «Если политики или разработчики политики не умеют рассказать о будущем, то для людей оно остается размытым… Это первая причина, почему не удается реализовать ни планы, ни цели».

Отдельно он раскритиковал национальные планы развития: «В эти планы пытаются включить все подряд, потому что это шанс получить европейское финансирование для каждой отрасли». Говоря о стратегическом планировании, Тейкманис сравнил его с искусством повествования: «Когда речь идет о больших государственных целях, важно именно то, как ты рассказываешь этот сценарий». Он добавил, что при разработке сценариев необходимо учитывать и негативные варианты, чего обычно избегают: «Мы не выбираем говорить о плохих сценариях. Но если мы хотим устойчивое и безопасное общество, людям нужно объяснять, что делать в случае экологической катастрофы или внешнего вторжения».

Наиболее резонансным стало его заявление о будущем Европы. Отвечая на вопрос о необходимости сценария распада ЕС, он сказал: «Европейский союз точно распадется к 2050 году или превратится во что-то другое».

По его мнению, нынешняя модель ЕС нежизнеспособна: «Текущая модель Европейского союза — худшая из возможных. Она неустойчива. Либо Европа станет более федеральной и эффективной, либо…»