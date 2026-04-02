Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мобилизовать все общество для активного участия в лесонасаждении, подчеркнув, что здоровая экологическая среда доступна каждому и требует совместных усилий для ее создания, сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление во время участия в мероприятии по добровольной посадке деревьев в Пекине.

Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители, включая Ли Цяна, Чжао Лэцзи, Ван Хунина, Цай Ци, Дин Сюэсяна и Ли Си, прибыли утром на место посадки деревьев в пекинском районе Чанпин. Си Цзиньпин помахал кадровым работникам и народным массам в знак приветствия, а затем взял лопату, чтобы присоединиться к мероприятию. Он посадил саженцы нескольких видов деревьев.

Во время посадки деревьев он расспрашивал детей об их учебе и повседневной жизни, их участии в труде и спорте, а также об их участии в мероприятиях по посадке деревьев. Он подчеркнул важность постановки великих целей в юном возрасте, воспитания любви к учебе, труду и природе, а также стремления стать столпами общества.

Си Цзиньпин также пообщался с кадровыми работниками и народными массами на месте. Он сказал, что в Китае наблюдается устойчивое увеличение как площади лесов, так и объема лесного фонда, а также постоянное сокращение площадей земель, подвергнутых опустыниванию, и песчаных земель. Это сделало Китай страной с самым большим и быстрым ростом озеленения в мире.

Си Цзиньпин приветствовал принятый в марте Кодекс об экологии и окружающей среде, отметив, что он еще больше укрепляет правовую основу для строительства "Прекрасного Китая".

Лесопосадка является важной задачей в строительстве "Прекрасного Китая", отметил Си Цзиньпин, призвав к последовательным и решительным усилиям по реализации этой инициативы.

Нынешний год является годом начала реализации 15-го пятилетнего плана /2026-2030 гг./, в этом году также отмечается 45-я годовщина Всенародного движения за лесонасаждение.

В новых условиях при продвижении озеленения территории необходимо уделять больше внимания повышению качества, развитию соответствующих индустрий и обеспечению благосостояния населения, а также обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, отметил он.

Си Цзиньпин также подчеркнул важность создания благоприятных условий для реализации ценности экологической продукции, скоординированного продвижения озеленения как в городах, так и в сельских районах.