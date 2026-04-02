США в среду отменили санкции против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, пришедшей к власти после захвата авторитарного лидера Николаса Мадуро в ходе американской военной операции 3 января, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Имя Родригес было исключено из списка «специально обозначенных граждан», говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Родригес приветствовала это решение, написав на платформе «X», что оно является частью «нормализации и укрепления» двусторонних отношений.

«Мы верим, что этот прогресс позволит отменить действующие санкции против нашей страны и сделает возможным формирование и обеспечение эффективной повестки сотрудничества между двумя странами на благо наших народов», — добавила Родригес.

После свержения Мадуро отношения между двумя странами улучшились, поскольку Родригес выполняет требования президента США Дональда Трампа об открытии энергетического сектора Каракаса для американских компаний.

Санкции против Родригес были введены, когда она занимала пост вице-президента при режиме Мадуро. США также ввели санкции против других представителей этого режима, включая министра обороны Владимира Падрино Лопеса и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо.

В марте Родригес освободила Лопеса от должности, при этом после свержения Мадуро она лавирует между требованиями Вашингтона и ожиданиями своих сторонников. Кабельо сохранил свой пост и считается одним из главных союзников Родригес.

Посольство США в Каракасе, которое было закрыто семь лет, в понедельник возобновило работу.