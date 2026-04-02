В Литве предлагают не продлевать ВНЖ иностранцам, которые не учат язык 1 337

В мире
Дата публикации: 02.04.2026
BNS
Изображение к статье: В Литве предлагают не продлевать ВНЖ иностранцам, которые не учат язык

На фоне призывов мэра столицы Литвы инициировать поправки, стимулирующие иностранцев изучать литовский язык, министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что новые изменения готовятся и будут представлены в Сейм, однако подчеркнул исключительность Вильнюса.

«Сегодня мы работаем в этом направлении и действительно планируем новые изменения относительно того, когда человеку необходимо говорить (по-литовски — BNS)», — сообщил министр журналистам в четверг в Йонаве.

«Возможно, не два года, не три года, но если у человека есть долгосрочная перспектива и он видит себя в Литве, то мы считаем, что через пять лет проживания в Литве из восьми он уже должен говорить и владеть нашим государственным языком», — отметил он.

Это заявление прозвучало после того, как мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас в четверг предложил не продлевать вид на жительство спустя три года после выдачи первого временного вида на жительство лицам с «нулевым уровнем литовского языка».

По словам мэра, главная проблема заключается в отсутствии правовых стимулов для изучения литовского языка иностранцами, проживающими в стране на основании временных видов на жительство. Он подтвердил, что уже обратился к главе МВД с призывом инициировать соответствующие поправки в Сейме.

По данным муниципалитета, в столице проживает 76 тыс. иностранцев, из которых 61 тыс. — граждане стран, не входящих в Европейский союз (ЕС).

Кондратович подчеркнул, что Вильнюс отличается от других городов, таких как, например, Шяуляй, где ждут приезжих работников.

«Вильнюс — это столица, куда стремятся и где ищут себя не только иностранцы, легально приезжающие сегодня в Литву (...), но и жители самой Литвы», — сказал политик.

«Если бы я сегодня провел в Вильнюсе опрос о том, хватает ли парковочных мест для автомобилей, я бы, скорее всего, получил 95% ответов, что их недостаточно», — добавил он.

Министр также обратил внимание на то, что второй год подряд число иностранцев, прибывающих в страну с разрешениями, не растет, «оно действительно контролируется и сбалансировано в соответствии с потребностями».

Агентство BNS ранее сообщало, что еще в конце сентября Сейм начал рассматривать поправки, инициированные коллегой Бянкунскаса по партии, лидером консерваторов Лауринасом Касчюнасом, которыми предлагается ужесточить миграционную политику, усилив языковую интеграцию иностранцев и введя новые ограничения.

Поправки, среди прочего, направлены на закрепление требования об изучении литовского языка для иностранцев, проживших в стране пять лет и желающих продлить временный вид на жительство.

«Я слышу, что вообще хотят сделать так, чтобы приезжающий работать в Литву говорил по-литовски, ну, это неестественно, — сказал Кондратович. — В сфере услуг, где должна предоставляться услуга и использоваться наш государственный язык, говорить по-литовски необходимо, там вопросов не возникает, приехавшие люди должны это делать. Но в других секторах, особенно учитывая, что сегодня у нас много украинцев с временным убежищем, (...) они, скорее всего, даже после четырех лет войны, если связывают свое будущее с Украиной, будут знать язык ровно настолько, насколько им это нужно для жизни в Литве сегодня».

Изменения в миграционной политике также предложил президент Гитанас Науседа. Согласно им, разрешения на временную работу иммигрантам предлагается выдавать быстрее и в приоритетном порядке, максимум на двухлетний срок.

По данным Департамента миграции на 1 марта, временный вид на жительство в Литве был у 189 тыс. иностранцев.

#Литва #образование #президент #миграция #политика
