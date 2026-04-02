На фоне призывов мэра столицы Литвы инициировать поправки, стимулирующие иностранцев изучать литовский язык, министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что новые изменения готовятся и будут представлены в Сейм, однако подчеркнул исключительность Вильнюса.

«Сегодня мы работаем в этом направлении и действительно планируем новые изменения относительно того, когда человеку необходимо говорить (по-литовски — BNS)», — сообщил министр журналистам в четверг в Йонаве.

«Возможно, не два года, не три года, но если у человека есть долгосрочная перспектива и он видит себя в Литве, то мы считаем, что через пять лет проживания в Литве из восьми он уже должен говорить и владеть нашим государственным языком», — отметил он.

Это заявление прозвучало после того, как мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас в четверг предложил не продлевать вид на жительство спустя три года после выдачи первого временного вида на жительство лицам с «нулевым уровнем литовского языка».

По словам мэра, главная проблема заключается в отсутствии правовых стимулов для изучения литовского языка иностранцами, проживающими в стране на основании временных видов на жительство. Он подтвердил, что уже обратился к главе МВД с призывом инициировать соответствующие поправки в Сейме.

По данным муниципалитета, в столице проживает 76 тыс. иностранцев, из которых 61 тыс. — граждане стран, не входящих в Европейский союз (ЕС).

Кондратович подчеркнул, что Вильнюс отличается от других городов, таких как, например, Шяуляй, где ждут приезжих работников.

«Вильнюс — это столица, куда стремятся и где ищут себя не только иностранцы, легально приезжающие сегодня в Литву (...), но и жители самой Литвы», — сказал политик.

«Если бы я сегодня провел в Вильнюсе опрос о том, хватает ли парковочных мест для автомобилей, я бы, скорее всего, получил 95% ответов, что их недостаточно», — добавил он.

Министр также обратил внимание на то, что второй год подряд число иностранцев, прибывающих в страну с разрешениями, не растет, «оно действительно контролируется и сбалансировано в соответствии с потребностями».

Агентство BNS ранее сообщало, что еще в конце сентября Сейм начал рассматривать поправки, инициированные коллегой Бянкунскаса по партии, лидером консерваторов Лауринасом Касчюнасом, которыми предлагается ужесточить миграционную политику, усилив языковую интеграцию иностранцев и введя новые ограничения.

Поправки, среди прочего, направлены на закрепление требования об изучении литовского языка для иностранцев, проживших в стране пять лет и желающих продлить временный вид на жительство.

«Я слышу, что вообще хотят сделать так, чтобы приезжающий работать в Литву говорил по-литовски, ну, это неестественно, — сказал Кондратович. — В сфере услуг, где должна предоставляться услуга и использоваться наш государственный язык, говорить по-литовски необходимо, там вопросов не возникает, приехавшие люди должны это делать. Но в других секторах, особенно учитывая, что сегодня у нас много украинцев с временным убежищем, (...) они, скорее всего, даже после четырех лет войны, если связывают свое будущее с Украиной, будут знать язык ровно настолько, насколько им это нужно для жизни в Литве сегодня».

Изменения в миграционной политике также предложил президент Гитанас Науседа. Согласно им, разрешения на временную работу иммигрантам предлагается выдавать быстрее и в приоритетном порядке, максимум на двухлетний срок.

По данным Департамента миграции на 1 марта, временный вид на жительство в Литве был у 189 тыс. иностранцев.