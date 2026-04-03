Переговоры лидеров европейских стран по вопросам безопасности и энергетики сопровождались утечками информации в Россию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что он регулярно обсуждает происходящее на встречах Европейского союза с российским министром иностранных дел Сергей Лавров. Как отметил в эфире «Чешского Радио» политолог Томаш Вайсс, Петер Сийярто обладал доступам к самой разнообразной информации.

По информации издания The Washington Post, глава венгерской дипломатии Петер Сийярто во время перерывов во встречах со своими европейскими коллегами регулярно по телефону информировал Россию о ходе переговоров на заседаниях представителей стран Евросоюза. По данным сервера Euronews, о своих контактах с главой российской дипломатии Сийярто заявил на предвыборном мероприятии, отметив, что решения Евросоюза напрямую влияют на отношения Венгрии со странами за пределами ЕС.

Согласно сообщению на сайте Politico, пять европейских дипломатов и чиновников заявили, что ЕС пытается исключить Венгрию из важных переговоров из-за опасений, что она может разгласить информацию. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал действия Сийято позором, в то время как глава чешской дипломатии Петр Майинка не увидел в контактах венгерского коллеги с Кремлем ничего предосудительного: «Это правда или по телевизору сказали?», - насмешливо отреагировал он на вопрос издания Novinky.cz.

С момента начало войны в Украине Петер Сийярто осуществил 16 официальных визитов в Москву, в марте текущего года встретился с Владимиром Путиным, а позиция Венгрии в отношении российской агрессии хорошо известна. Ныне Европейская комиссия требует от Венгрии объяснений.

По мнению политолога с кафедры европейских исследований Факультета социальных наук Карлова университета Томаша Вайсса, давно известно, что Венгрия стремится поддерживать хорошие отношения с Россией по экономическим причинам, точнее – в интересах нынешней венгерской правящей элиты. В эфире «Чешского Радио» он также отметил, что венгерское правительство на протяжении долгого времени пыталось оказывать давление на остальную часть Европейского союза, фактически затягивая принятие некоторых решений и «шантажируя» ЕС, в значительной степени, получением более выгодного доступа к средствам из европейского бюджета, которых Венгрия лишалась из-за угроз демократии в стране. Однако, эта сторона венгерской внешней политики уже давно известна.

По словам Томаша Вайсса, некая активная координация и передача информации с европейских переговоров российским представителям – уже совсем иное дело. Он считает, что для того, чтобы вести переговоры с Россией и оказывать давление на ЕС, вовсе не обязательно активно координировать действия с российской стороной.

«Это еще один, я бы сказал, шаг слишком далеко, который в значительной степени подрывает легитимность венгерских представителей».

«Никого не должно удивлять, что команда Орбана докладывает Москве о заседаниях Совета ЕС до мельчайших подробностей. У нас давно были подозрения на этот счет. Именно поэтому я беру слово только тогда, когда это абсолютно необходимо, и говорю ровно столько, сколько нужно», - заявил Дональд Туск.

Насколько чувствительной была информация, которую венгерский министр иностранных дел мог передать в Россию, и насколько детально обсуждаются планы Европейского союза прямо на переговорах европейских лидеров?

«Это была встреча министров, в которой также участвовал Петер Сийярто и представлял там Венгрию. Разумеется, именно министры принимают окончательные решения. Это значит, что технические переговоры проводятся на более низком уровне, это технические, бюрократические вопросы, но, конечно, министры располагают абсолютно всей информацией, поскольку именно их решение является окончательным юридическим решением. Так что к любой информации у него был доступ».

- Может ли ЕС исключить Венгрию из некоторых переговоров? Как он может реагировать в такой ситуации? Какие у него есть возможности защиты против собственного члена, который ведет себя как иностранный агент?

«Я бы сказал, что возможности весьма ограничены, потому что европейские договоры вообще не предусматривают такой ситуации. Членское государство нельзя исключить. Если государство нарушает какие-то основные принципы, теоретически у него могут отобрать право голоса. Тем не менее, исключить с переговоров его нельзя. Единственное, что в данный момент может сделать остальная часть ЕС, – это переносить чувствительные переговоры на другие форумы, в другие кабинеты. Но это также означает, что такие переговоры не могут проходить. Невозможно принимать формальные решения, которые утверждает Совет, на которых присутствует Петер Сийярто, являющийся министром иностранных дел Венгрии».

Как подчеркнул Томаш Вайс – Венгрия, как и любое иное государство-член ЕС является ценным.

«Мы были бы рады, если бы Венгрия справилась, осталась в Европейском союзе, ведь мы видели, какие проблемы принес Brexit всем остальным членам ЕС, а не только Великобритании. Так что, разумеется, мы хотим, чтобы Венгрия оставалась частью Европейского союза. В наших интересах, чтобы венгерское правительство вело себя так, чтобы у нас было ощущение, что оно действительно хочет быть частью Европейского союза».

- Венгрия – не единственная страна, дружественная Кремлю. Даже в Европейском парламенте представлены партии, которые не скрывают хорошие отношения с Россией. Считаете ли вы, что возможны новые утечки чувствительной информации?

«Я считаю, что такие утечки, конечно, всегда возможны. Я также считаю, что одно дело – это политические утечки, а другое – юридические определения типа государственной измены и тому подобное. Я считаю, что мы живем в демократии. Это значит, что каждый имеет право быть избранным и отстаивать те интересы, которые он отстаивает. А потом есть уголовный кодекс, и у него есть определенные пределы. Так что я не являюсь специалистом, который мог бы сказать, где начинается и где заканчивается уголовная ответственность», - заключает политолог с кафедры европейских исследований Факультета социальных наук Карлова университета Томаш Вайсс.