Раскрыт ответ Ирана в случае начала наземной операции США 0 934

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Раскрыт ответ Ирана в случае начала наземной операции США
ФОТО: Global Look Press

WSJ: в случае наземной операции США Иран расширит географию атак.

В случае начала наземной операции США Иран может существенно расширить географию атак, нацелив их на морские нефтяные платформы, электростанции и другую критически важную инфраструктуру. Возможный ответ раскрыла The Wall Street Journal со ссылкой на мнение аналитиков.

«Иран намерен сделать любую высадку США максимально дорогостоящей и политически нецелесообразной», — отметила директор программы Ближнего Востока и Северной Африки Chatham House Санам Вакиль.

Она также отмечает, что сначала Иран, вероятно, сосредоточится на массированных ударах с применением беспилотников, стремясь нанести наибольший ущерб, после чего может расширить масштабы ответных действий, затронув и соседние страны.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Иран готов к тому, что США могут провести наземную операцию, но сам Вашингтон при этом недооценивает готовность Исламской Республики. Он подчеркнул, что у США отсутствует инфраструктура, а также нет возможности безопасно доставить войска к предполагаемому месту высадки.

#Иран #США #безопасность #политика
