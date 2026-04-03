В случае начала наземной операции США Иран может существенно расширить географию атак, нацелив их на морские нефтяные платформы, электростанции и другую критически важную инфраструктуру. Возможный ответ раскрыла The Wall Street Journal со ссылкой на мнение аналитиков.

«Иран намерен сделать любую высадку США максимально дорогостоящей и политически нецелесообразной», — отметила директор программы Ближнего Востока и Северной Африки Chatham House Санам Вакиль.

Она также отмечает, что сначала Иран, вероятно, сосредоточится на массированных ударах с применением беспилотников, стремясь нанести наибольший ущерб, после чего может расширить масштабы ответных действий, затронув и соседние страны.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Иран готов к тому, что США могут провести наземную операцию, но сам Вашингтон при этом недооценивает готовность Исламской Республики. Он подчеркнул, что у США отсутствует инфраструктура, а также нет возможности безопасно доставить войска к предполагаемому месту высадки.